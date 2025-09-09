Інтерфакс-Україна
22:43 09.09.2025

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про необхідність посилити санкційний тиск і оцінила його наслідки для РФ у $160 млрд. Заява прозвучала під час зустрічі представників США та ЄС, у якій Свириденко взяла участь на запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента.

"..Рада була долучитися до зустрічі, яку відкрив Президент США Дональд Трамп. Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності. Ми вітаємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України. Я наголосила, що санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд", - написала Свириденко у телеграм-каналі у вівторок.

Голова уряду закликала партнерів спільно посилювати тиск "запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників".

"Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси Росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", - написала Свириденко в Телеграм.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/455

Теги: #свириденко #єс #сша #саміт

