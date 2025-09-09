Інтерфакс-Україна
Події
19:24 09.09.2025

Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

1 хв читати
Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні провів переговори із міністром оборони України Денисом Шмигалем, сторону обговорили подальшу підтримку України.

"Перебуваючи в Лондоні, я зустрівся з українським міністром оборони Денисом Шмигалем. Ми обговорили нашу подальшу підтримку України. Послання НАТО чітке: ми й надалі будемо з вами. Союзники єдині в прагненні припинити цю війну та досягти справедливого та міцного миру", - написав Рютте у соцмережі Х у вівторок.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також було заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

 

Теги: #нато #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 08.09.2025
Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

18:32 03.09.2025
Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" у четвер

Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" у четвер

11:57 03.09.2025
Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

20:04 02.09.2025
Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

13:16 25.08.2025
Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

13:12 24.08.2025
Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

15:23 19.08.2025
Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

11:51 14.08.2025
Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

14:58 08.08.2025
Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

18:46 05.08.2025
Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА