Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні провів переговори із міністром оборони України Денисом Шмигалем, сторону обговорили подальшу підтримку України.

"Перебуваючи в Лондоні, я зустрівся з українським міністром оборони Денисом Шмигалем. Ми обговорили нашу подальшу підтримку України. Послання НАТО чітке: ми й надалі будемо з вами. Союзники єдині в прагненні припинити цю війну та досягти справедливого та міцного миру", - написав Рютте у соцмережі Х у вівторок.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також було заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.