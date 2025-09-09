Інтерфакс-Україна
18:58 09.09.2025

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Eurocape Ukraine Lviv LLC планує будівництво ВЕС 100 МВт у Львівській області, повідомив директор компанії Михайло Чулков.

"Ідея львівського проєкту народилася у 2022 році, коли всі розуміли, що війна надовго, і енергетика потребує нової генерації. Сам проєкт ми запустили у 2023 році. Зараз ми на етапі девелопменту, робимо дозвільну документацію",- сказав Чулков у коментарі "Енергореформі" у кулуарах Українського вітроенергетичного форуму від Української вітроенергетичної асоціації, який проходить зараз у Львові

За його словами, потужність майбутньої ВЕС становить 100 МВт і складатиметься з приблизно 23 турбін 4,2-4,5 МВт.

"Вибір виробника турбін дуже залежний від того, хто фінансуватиме ВЕС. Американські фінансові установи зацікавлені в приході американських виробників, європейські - європейських",- пояснив директор Eurocape Lviv.

Він уточнив, що обсяг інвестицій у ВЕС складе приблизно понад EUR150 млн, зазначивши, що українські банки, напевне, не зможуть надати таку суму, тому це фінансування компанія шукатиме зовні.

"Коли проєкт буде готовий до будівництва, ми будемо залучати ЄБРР, IFC, DFC до його фінансування",- озвучив плани Чулков.

За його розрахунками, ВЕС буде готова до будівництва всередині 2026 року, ще 1-1,5 роки піде на залучення фінансування плюс два роки на саме будівництво.

"Думаю, у 2028-2029 роках ВЕС має почати працювати", - резюмував Чулков.

На питання "Енергореформи" він зазначив, що компанії невідома доля її ВЕС на Запоріжжі, яка потрапила в окупацію.

"Її доля нам невідома. Немає нікого, хто міг би дати достовірну інформацію про цю станцію",- сказав директор Eurocape Lviv.

