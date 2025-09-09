Інтерфакс-Україна
Події
18:19 09.09.2025

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

Міністр оборони України Денис Шмигаль на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів передати Україні системи Patriot та ракети для Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk.

"Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі", - сказав Шмигаль під час засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Окремо міністр наголосив на важливості продовження здійснення далекобійних ударів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

Глава українського оборонного відомства наголосив, що "поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію".

Зокрема, він наголосив, що минулої суботи РФ знову вбила українських дітей та мирних жителів під час атаки на Україну. Крім того, як зазначив Шмигаль, "три години тому, Путін завдав удару по селу Ярова у Донецькій області, безпосередньо влучивши в групу пенсіонерів, які прийшли забрати свої пенсії". Він наголосив, що в понеділок РФ розпочала зимовий терор, вивівши з ладу найбільшу в Київській області теплову електростанцію 49 безпілотниками.

"Наша відповідь має бути заснована на силі", - закликав міністр.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

