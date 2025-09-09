Інтерфакс-Україна
Події
16:36 09.09.2025

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

1 хв читати
В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих внаслідок російського удару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова Краматорського району Донецької області у вівторок зросла до 24, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"24 людини загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району. На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова. Президент України Зеленський повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше повідомлялося про 23 загиблих та 18 поранених.

Теги: #атака_рф #ярова #дснс

