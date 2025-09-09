Інтерфакс-Україна
Події
15:31 09.09.2025

Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

1 хв читати
Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудили російську атаку по селищу Ярова (Донецьк обл.) у вівторок, закликавши до посилення тиску проти РФ.

"Безжальні атаки Путіна не щадять нікого. Сьогодні російська бомба вразила мирних жителів, які чекали на пенсії, вбивши понад 20 осіб. Мої співчуття їхнім близьким. Росію потрібно притягнути до відповідальності. Настав час використати її заморожені активи для України", - написав він у соцмережі Х.

Міхал наголосив, що Володимир Путін - воєнний злочинець, який має постати перед правосуддям.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також засудив російську атаку, зазначивши, що "атаки та вбивства мирних жителів, які чекають на отримання пенсій, є шокуючим проявом нелюдяності, яку демонструють Путін та його армія".

"Давно час розстелити для нього червону доріжку. Міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України в її боротьбі за захист свого народу та своєї свободи", - закликав він.

Теги: #атака_рф #ярова #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 09.09.2025
В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

16:24 09.09.2025
Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

14:55 09.09.2025
Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

14:53 09.09.2025
Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

15:41 08.09.2025
У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

20:22 20.08.2025
Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

23:12 17.08.2025
Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

13:02 13.08.2025
Естонія висилає російського дипломата

Естонія висилає російського дипломата

09:48 07.08.2025
Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

14:59 31.07.2025
Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

ВАЖЛИВЕ

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

Необхідно зважати на досвід РФ з підтримки спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей - ректор КПІ

Мудра: У Гаазі почався заключний раунд переговорів щодо компенсаційного механізму для України

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

Мінсоцполітики з партнерами підготувало методичні рекомендації для команд "Центрів життєстійкості"

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА