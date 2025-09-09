Прем'єр Естонії після удару РФ по с.Ярова закликав до використання російських заморожених активів на користь України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудили російську атаку по селищу Ярова (Донецьк обл.) у вівторок, закликавши до посилення тиску проти РФ.

"Безжальні атаки Путіна не щадять нікого. Сьогодні російська бомба вразила мирних жителів, які чекали на пенсії, вбивши понад 20 осіб. Мої співчуття їхнім близьким. Росію потрібно притягнути до відповідальності. Настав час використати її заморожені активи для України", - написав він у соцмережі Х.

Міхал наголосив, що Володимир Путін - воєнний злочинець, який має постати перед правосуддям.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також засудив російську атаку, зазначивши, що "атаки та вбивства мирних жителів, які чекають на отримання пенсій, є шокуючим проявом нелюдяності, яку демонструють Путін та його армія".

"Давно час розстелити для нього червону доріжку. Міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України в її боротьбі за захист свого народу та своєї свободи", - закликав він.