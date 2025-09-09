Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

Серед поранених у Яровій (Донецька обл.), що зазнала ворожого авіаудару у вівторок, начальниця відділення "Укрпошти", повідомив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

"Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. (…) Начальниця нашого відділення "Укрпошта" Юля отримала поранення", - написав він у фейсбуці.

За словами Смілянського, завдяки оперативній допомозі, яку надав водій "Укрпошти", загрози її життю немає, вона вже в лікарні.

"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - написав Смілянський.