Інтерфакс-Україна
Події
12:56 09.09.2025

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено через ворожий удар по селищу Ярова, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на 12:30.

"Щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено — такі наслідки жахливого удару по Яровій станом на 12:30. Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм", - написав він у телеграмі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару авіаційною бомбою, було відомо про загибель більше 20 людей.

За словами Філашкіна, зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину.

"Про оновлення повідомлятиму додатково", - написав він.

 

