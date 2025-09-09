Гетманцев хоче від Міносвіти та Мінцифри рішучих заходів для врегулювання ситуації з електронними щоденниками

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев чекає від Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації рішучих заходів для врегулювання ситуації з електронними щоденниками.

"Цікаво не просто почути відповідь, але і побачити рішучі заходи для врегулювання ситуації від Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації. Та "надлаконічна" позиція, яку ми вже бачили у ЗМІ, лишає більше питань, ніж відповідей", - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

Зокрема, голову комітету цікавить: як відбираються приватні компанії, що надають послуги електронних щоденників українським школам; на основі яких критеріїв гриф "Рекомендовано" надається приватним освітнім платформам, і які механізми передбачені для захисту прав батьків, щоб вони не були змушені сплачувати за освітні послуги, які мають бути безкоштовними; які конкретні кроки плануються, щоб допомогти закладам освіти, які користувалися "Єдиною школою", швидко та безболісно перейти на безкоштовні альтернативи, включно з державною системою "Мрія"; чи планується в найближчому майбутньому оновлення функціоналу безкоштовної державної системи "Мрія" з урахуванням переваг інших освітніх систем, які змушують загальноосвітні навчальні заклади їх використовувати.

Також він повідомив, що звернувся до розробника додатка ("ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ") щодо роз’яснень: що входить до безкоштовного пакета послуг, з чого складається вартість підписки, чи попереджав розробник про плани введення плати за функціонал органи місцевого самоврядування та освітні заклади під час укладання договорів.

"Чекаю детальну відповідь хто, коли, на яких підставах ухвалив рішення про монетизацію зазначеної державної послуги та дозволив стягувати кошти з батьків", - додав Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше на сторінці у Facebook освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним. Натомість адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися, зокрема, що користувачі можуть безкоштовно користуватися браузерною версією програми або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати.

Пізніше голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев пообіцяв розібратися з нововведеною платою за користування електронним щоденником та закликав громадян не поспішати платити за цю послугу.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик закликала батьків школярів разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу "Мрія", де вбудовано електронний журнал та щоденник. Також вона порадила батькам не платити за сервіс електронного щоденники, так як оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.

Міністерство освіти і науки зі свого боку заявило, що не зобов’язує заклади освіти користуватися конкретною системою електронних щоденників та не втручається у формування вартості приватних сервісів.