07:40 09.09.2025

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 1 танк, 32 артсистеми, 226 БПЛА, а також 74 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1090010(+950) осіб, танків – 11169 (+1) од, бойових броньованих машин – 23261 (+3) од, артилерійських систем – 32577 (+32) од, РСЗВ – 1482 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226), крилаті ракети – 3691 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72), спеціальна техніка – 3963 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

