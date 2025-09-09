У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду
Лейбористська партія Норвегії забезпечила собі ще чотири роки при владі, випередивши праві сили на парламентських виборах, повідомив портал NRK за підсумком результатів голосування.
Згідно з попередніми підрахунками, лейбористи здобули 89 мандатів проти 80 у правих сил, тоді як для більшості необхідно мінімум 85. За даними порталу, після підрахунку 99% голосів результат підтвердився.
"Тепер продовжує правити уряд Робітничої партії", – заявив Йонас Гар Стере в ніч на вівторок. Під час виступу на виборчому вечорі він додав: "Ми це зробили!" та подякував родині за підтримку.
Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Стере вийшли найбільшою партією, тоді як Партія прогресу, за прогнозами, подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами. Консервативна партія показала найгірший результат за останні 20 років.
Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг визнала поразку та заявила: "Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін у Стерингу як опозиційна сила".
Загалом у достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 млн виборців.