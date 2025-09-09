Інтерфакс-Україна
07:12 09.09.2025

У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

Лейбористська партія Норвегії забезпечила собі ще чотири роки при владі, випередивши праві сили на парламентських виборах, повідомив портал NRK за підсумком результатів голосування.

Згідно з попередніми підрахунками, лейбористи здобули 89 мандатів проти 80 у правих сил, тоді як для більшості необхідно мінімум 85. За даними порталу, після підрахунку 99% голосів результат підтвердився.

"Тепер продовжує правити уряд Робітничої партії", – заявив Йонас Гар Стере в ніч на вівторок. Під час виступу на виборчому вечорі він додав: "Ми це зробили!" та подякував родині за підтримку.

Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Стере вийшли найбільшою партією, тоді як Партія прогресу, за прогнозами, подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами. Консервативна партія показала найгірший результат за останні 20 років.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг визнала поразку та заявила: "Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін у Стерингу як опозиційна сила".

Загалом у достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 млн виборців.

 

22:55 01.09.2025
Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

21:36 28.08.2025
Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

23:01 25.08.2025
Шмигаль і прем'єр Норвегії відвідали підприємство з виробництва дронів

22:00 25.08.2025
Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

19:50 25.08.2025
Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

14:54 25.08.2025
Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

14:39 25.08.2025
Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

14:37 25.08.2025
Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

14:20 25.08.2025
Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

