Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Російські загарбники завдали одногт ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пуктів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28771