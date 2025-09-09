Інтерфакс-Україна
Події
03:47 09.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Російські загарбники завдали одногт ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пуктів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28771

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 08.09.2025
Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

05:05 08.09.2025
Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

15:44 07.09.2025
Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

13:51 07.09.2025
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

13:27 07.09.2025
Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

12:53 07.09.2025
Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

12:32 07.09.2025
Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

09:05 07.09.2025
Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

08:40 07.09.2025
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

22:17 06.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

МАГАТЕ фіксує шість із семи скомпрометованих ліній електропередач на ЗАЕС

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

62-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона на Запорізьку область - ОВА

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА