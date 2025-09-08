Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на нещодавні атаки Росії.

"Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ", – написав Сибіга у своєму дописі в соцмережі Х.

За його словами, засідання стане відповіддю на масовані атаки Росії, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань. "Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише сильний і послідовний тиск на агресора, в тому числі за допомогою жорстких санкцій, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни", - наголосив міністр.

