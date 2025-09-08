Інтерфакс-Україна
21:20 08.09.2025

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

Оприлюднені Службою безпеки України докази кримінальних правопорушень співробітника підрозділу "Д-2" стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), заявили в Бюро.

Раніше у понеділок Служба безпеки України заявила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога. В СБУ не назвали імені зазначеного співробітника НАБУ, в той же час, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Віктора Гусарова.

"Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", - йдеться у дописі НАБУ у телеграм.

В НАБУ заявили, що очікують усі наявні у СБУ матеріали справи щодо вказаного співробітника. "Також до Служби безпеки направлений запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування. Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень", - наголосили у Бюро.

"НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України. Разом з тим, ми виступаємо за дотримання всіх встановлених законом процедур", - йдеться у дописі.

 

