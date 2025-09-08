Інтерфакс-Україна
Події
17:16 08.09.2025

Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

1 хв читати
Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Щонайменше дві людини постраждали внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області керованими авіабомбами, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Близько 10:40 росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" по житловій забудові та промисловій зоні. Поранень зазнали чоловік 59 років і жінка 66 років", - йдеться у повідомленні Національної поліції у телеграм у понеділок.

Точна кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюються.

Теги: #донеччина #нацполіція #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 08.09.2025
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

13:01 08.09.2025
Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

21:18 07.09.2025
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

18:33 07.09.2025
У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

14:35 07.09.2025
Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

14:33 07.09.2025
Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

11:25 07.09.2025
Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

09:05 06.09.2025
Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Новий посол Норвегії в Україні прибув до Києва

Генпрокурор: більше третини перевірених справ щодо бізнесу закриті

Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

Мінімальне грошове забезпечення військового, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис грн/міс. - Свириденко

Понад пів тисячі жителів Полтавщини лишилися без світла через аварійне відключення

Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА