Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Щонайменше дві людини постраждали внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області керованими авіабомбами, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Близько 10:40 росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" по житловій забудові та промисловій зоні. Поранень зазнали чоловік 59 років і жінка 66 років", - йдеться у повідомленні Національної поліції у телеграм у понеділок.

Точна кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюються.