Інтерфакс-Україна
Події
17:13 08.09.2025

Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

2 хв читати

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 64,12 кв км за минулий тиждень з понеділка, 1 вересня, по вечір неділі, 7 вересня, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Зокрема, в Запорізькій області в районі Оріхова, на заході Донецької та в сусідніх громадах Дніпропетровської області за минулий тиждень був втрачений контроль над 22,59 кв км території, на сході Харківської та на півночі Донецької, зокрема, на куп'янському та лиманському напрямках – на 40,32 кв км, у Сумській області – над 7,02 кв км, натомість між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області окупанти втратили сталий контроль над 5,81 кв км української території.

"Сіра зона" невизначеного контролю в районі Оріхова зросла на 13,66 кв км, в районі сходження адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей – на 1,75 кв км, між Покровськом і Костянтинівкою – на 40,84 кв км, в районі Часового Яру та Сіверська на сході Донецької області, де площа ворожого контролю не зростала - на 18,34 кв км, на сході Харківської та на півночі Донецької областей - на 14,06 кв км. Загалом площа "сірої зони" збільшилась за тиждень на 88,65 кв км.

Визволене наприкінці позаминулого тижня село Мирне на захід від Куп'янська (7,8 кв км) знов перейшло до "сірої зони", натомість в кінці минулого тижня було визволене село Володимирівка Донецької області (1,7 кв км).

Таким чином, в середньому на минулому тижні окупанти збільшували площу контролю в середньому на 10,71 кв км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби на 14,78 кв км.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази було менше, ніж на позаминулому, натомість площа "сірої зони" скорочувалася в середньому на 0,45 кв. км на добу.

Таким чином, можна відзначити стабілізацію темпів просування російських окупантів на минулому тижні. При цьому загальна площа "сірої зони", яка в кінці серпня і на початку вересня поступово скорочувалася, знов почала стрімко зростати на напрямках, де противник проявляє найбільшу активність.

Теги: #війна #deepstate

