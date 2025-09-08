Понад пів тисячі жителів Полтавщини лишилися без світла через аварійне відключення

Аварійне відключення електроенергії сталося у 8 населених пунктах Семенівської громади, без електропостачання наразі більше 500 побутових та 44 юридичних споживачі, повідомив виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут.

"У 8 населених пунктах Семенівської громади сталося аварійне відключення електроенергії. За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 531 побутовий та 44 юридичних споживачів. Фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - написа він у телеграмі у понеділок.

Про причини аварій не повідомляють.