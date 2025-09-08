Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Президент США Дональд Трамп відреагував на резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в м. Шарлотт (штат Північна Кароліна) та заявив, що "до завтрашнього ранку дізнається все про це", заявив в ефірі телеканалу Fox News.

На запитання кореспондента, чи бачив він відео вбивства, яке широко розійшлось соцмережами, Трамп відповів "Ні, я про це не чув". Після уточнення, коли та з ким це сталося, він відповів: "А, розумію, так. Я бачу відео. До завтрашнього ранку я все про це дізнаюся".

Пізніше у понеділок Трамп зробив репост від The Western Journal – консервативного новинного порталу у соцмережі Х

"Президент Дональд Трамп пообіцяв розслідувати жорстоке поранення ножем Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті, звертаючи увагу на відмову мера засудити вбивцю та обіцяючи федеральні заходи для вирішення цієї безпричинної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 26 серпня, бездомний убив 23-річку українську біженку в американському м. Шарлотт . Вона отримала численні ножові поранення й померла на зупинці громадського транспорту. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення. Розслідування інциденту триває, повідомляє видання.