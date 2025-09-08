Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію у вівторок, 9 вересня, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Генеральний секретар проведе низку двосторонніх зустрічей та візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України", - йдеться у повідомленні.

3 вересня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва повідомив, що Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться наступного тижня в Лондоні.