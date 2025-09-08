Інтерфакс-Україна
Події
15:41 08.09.2025

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У будівлю Кабінету міністрів України в ніч на 7 вересня влучив не ударний БпЛА типу "Shahed", а крилата ракета "Іскандер", але її бойова частина не здетонувала, повідомляє видання Defence Express.

"Під час масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ, що відбулась у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України, влучив не дрон типу "Шахед", а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Її бойова частина не вибухнула", - йдеться у новині Defence Express з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.

В свою чергу, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після візиту до будівлі уряду, яка відбулася сьогодні за участю прем'єр-міністра Юлія Свириденко, підтвердила, що це був саме "Іскандер".

"Я бачив це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була спрямована прямо туди — у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - написала вона в мережі Facebook.

Посол додала, що тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни.

