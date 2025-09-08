Інтерфакс-Україна
Події
14:56 08.09.2025

РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

1 хв читати
Росія зранку понеділка знову завдала удару по збагачувальній фабриці єнергохолдингу "ДТЕК" у Донецькій області, повідомив він.

"Зранку ворог знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання", - зазначено в повідомленні.

Ця масштабна атака є не першою по вказаному підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

"Роботу фабрики наразі повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", - підсумували в ДТЕК.

Теги: #дтек #донеччина #атака_рф

