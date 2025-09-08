14:56 08.09.2025
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
Росія зранку понеділка знову завдала удару по збагачувальній фабриці єнергохолдингу "ДТЕК" у Донецькій області, повідомив він.
"Зранку ворог знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання", - зазначено в повідомленні.
Ця масштабна атака є не першою по вказаному підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.
"Роботу фабрики наразі повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", - підсумували в ДТЕК.