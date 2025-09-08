Інтерфакс-Україна
Події
11:57 08.09.2025

Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

Станом на ранок понеділка енергетикам вдалося відновити електропостачання більшій частині споживачів, що залишилися без електроенергії внаслідок масованої атаки РФ в ніч на 7 вересня.

"Минулої доби ворог масовано атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього були локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, більшу частину споживачів на ранок понеділка вже вдалося заживити", - повідомило НЕК "Укренерго" в понеділок.

Системний оператор доповнив, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у понеділок, станом на 8 вересня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Водночас у деяких регіонах застосовуються графіки погодинних відключень через пошкодження мережевого обладнання.

Крім того, за інформацією Міненерго, під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Теги: #знеструмлення #відновлення

