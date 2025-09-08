ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Києві, внаслідок якої загинув правоохоронець.

"Сьогодні близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, військовий автомобіль зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. "Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський загинули на місці події", - зазначається в повідомленні.

Водій службового авто отримав тілесні ушкодження.

На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини). Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.