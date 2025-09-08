До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

Фото: ДСНС Києва

До 3 осіб збільшилась кількість жертв атаки РФ по Києву, повідомив глава київської військової міської адміністрації.

"На жаль, підтвердилась інформація про третю жертву ворожого удару в ніч на 7 вересня. Щирі співчуття родинам", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві в ніч на неділю продовжиться в понеділок зранку, загалом дві людини загинули та 20 постраждали від атаки, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.