Події
08:18 08.09.2025

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву
Фото: ДСНС Києва

До 3 осіб збільшилась кількість жертв атаки РФ по Києву, повідомив глава київської військової міської адміністрації.

"На жаль, підтвердилась інформація про третю жертву ворожого удару в ніч на 7 вересня. Щирі співчуття родинам", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві в ніч на неділю продовжиться в понеділок зранку, загалом дві людини загинули та 20 постраждали від атаки, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

 

