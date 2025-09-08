Інтерфакс-Україна
Події
07:44 08.09.2025

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

1 хв читати
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Президент Дональд Трамп заявив, що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним "дуже скоро", а також візит деяких європейських лідерів цього тижня до Білого дому, повідомляє CNN.

"Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо. Ситуацію між Росією та Україною. Ми це вирішимо", – сказав він журналістам у неділю.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною", - сказав президент, маючи на увазі повітряну атаку Росії з понад 800 безпілотників та ударом урядової будівлі.

Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

"Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо, і я думаю, що ми це врегулюємо", – сказав президент журналістам після того, як зійшов з Air Force One.

 

Теги: #путін #розмова #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 07.09.2025
Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

22:02 07.09.2025
Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

19:37 07.09.2025
Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

17:49 07.09.2025
Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

07:30 06.09.2025
Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

00:36 06.09.2025
Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

00:32 06.09.2025
Трамп: Європа має відігравати ключову роль в гарантіях безпеки для України

Трамп: Європа має відігравати ключову роль в гарантіях безпеки для України

23:30 05.09.2025
Трамп підписав указ перейменування міністерства оборони США на міністерство війни

Трамп підписав указ перейменування міністерства оборони США на міністерство війни

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

10:10 05.09.2025
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

ВАЖЛИВЕ

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

ОСТАННЄ

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

8 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

Терор РФ проти України вийшов на новий рівень, заявляє глава МЗС Австрії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА