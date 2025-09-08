Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Президент Дональд Трамп заявив, що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним "дуже скоро", а також візит деяких європейських лідерів цього тижня до Білого дому, повідомляє CNN.

"Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо. Ситуацію між Росією та Україною. Ми це вирішимо", – сказав він журналістам у неділю.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною", - сказав президент, маючи на увазі повітряну атаку Росії з понад 800 безпілотників та ударом урядової будівлі.

Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

"Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо, і я думаю, що ми це врегулюємо", – сказав президент журналістам після того, як зійшов з Air Force One.