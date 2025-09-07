Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар РФ по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.

"Найбільший напад за всю історію війни вразив офіси Кабінету міністрів України в Києві. Напад не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", - написав він в соцмережі Х.

За словами Келлога, Росія, загострює ситуацію.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Я був з їхнім прем'єр-міністром Юлією Свириденко два тижні тому в тій будівлі. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії", - зазначив Келлог.

Спецпредставник США підкреслив, що саме тому президент Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну.