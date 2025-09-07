Інтерфакс-Україна
17:15 07.09.2025

Ймовірною причиною катастрофи фунікулера в Лісабоні був обрив троса – ЗМІ

У першому звіті по розслідуванню аварії фунікулера Gloria у Лісабоні, йдеться про те, що кабель, який з'єднував дві кабіни, фактично обірвався, повідомляє Associated Press.

Як повідомляє агентство, у звіті Управління з розслідування авіаційних та залізничних аварій, опублікованому в суботу, йдеться про те, що дві кабіни проїхали не більше 6 метрів, коли раптово втратили балансуючу силу, що забезпечувалася з'єднувальним тросом.

"Водій кабіни негайно застосував пневматичне гальмо та ручне гальмо, щоб зупинити рух", – йдеться у звіті. "Ці дії не мали жодного ефекту на зупинку або зменшення швидкості кабіни, і вона продовжувала прискорюватися вниз по схилу".

Оглянувши уламки на місці аварії, "відразу стало зрозуміло, що з'єднувальний кабель обірвався" в місці кріплення до кабіни, яка знаходилася на вершині пагорба, йдеться в звіті.

Остаточний звіт, що містить факти, аналіз та висновки щодо причин аварії, планується опублікувати пізніше. Якщо остаточний звіт не буде готовий протягом року, буде опубліковано проміжний звіт.

Як повідомлялось, трагедія сталася у середу, 3 вересня, близько 18:00 на лінії фунікулера Gloria, коли один зі вагонів, що може перевозити біля 40 людей, обірвався з тросу та зійшов з рейок. На повороті вагон зіткнувся з будинком, та перекинувся на дах. Внаслідок аварії загинуло 16 осіб, ще 21 – отримали поранення. 4 вересня в Португалії був оголошеним днем національної жалоби.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України, 1971 року народження.

