Троє поранених перебувають у лікарнях після атаки на Запоріжжя

Внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю у лікарнях перебувають три людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю.

"Стан постраждалих після ворожої атаки на Запоріжжя. На зараз у лікарнях залишаються троє людей - чоловік і дві жінки. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Одна з жінок при надії, її здоров’ю нічого не загрожує. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров у телеграм-каналі.