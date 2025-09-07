Інтерфакс-Україна
Події
15:44 07.09.2025

Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масовану повітряну атаку РФ по Україні у ніч проти неділі та, зокрема, заявив, що Франція разом з Україною продовжуватимуть робити все, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

"Росія знову за ніч обстріляла Україну сотнями дронів і десятками ракет, завдаючи ударів без розбору — в тому числі по житлових районах і урядовій будівлі. Мої думки з жертвами, їхніми близькими, а також з Україною та українським народом. Разом з Україною та нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом, все глибше занурюється в логіку війни і терору. Разом з Україною ми продовжуватимемо робити все, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир", - написав він у соцмережі Х .

Як повідомлялось, у неділю президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді на чергову ескалацію РФ.

Теги: #війна #макрон #рф

