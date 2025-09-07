Інтерфакс-Україна
12:22 07.09.2025

Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Одна людина постраждала внаслідок нічної повітряної атаки армії РФ, на стайні у Фастівському районі загинуло сім коней, є руйнування житла, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі.

"На жаль, як повідомлялося раніше, в Броварах уламкове поранення ноги отримала дівчина 18 років. Вся необхідна медична допомога надається. Лікування проходитиме амбулаторно. У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків: вибиті вікна, двері, пошкоджено дахи. У Фастівському районі ворог пошкодив приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, квартиру. Ліквідована пожежа у лісі", - написав Калашник.

За інформацією ОВА, всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Всім людям, чиє майно постраждало буде надана допомога.

Як повідомив голова політичної партії "Країна" Віталій Скоцик, руйнувань через удар БпЛА зазнав Endurance Horse Sport Club у с. Кожухівка Київської області.

"Вчора був черговий всеукраїнський старт по кінних пробігах на довгі дистанції на витривалість. Сьогодні збирався писати про радісних дітей, переможців та високий рівень організації, а ранком три удари шахедів зруйнували клуб Endurance Horse Sport Club головного судді змагань Юлії Топлигі. Лише двом коням вдалось врятуватись, всі інші загинули від послідовних ударів по левадах. Це унікальні коні арабської породи яких в Україні вирощується дуже мало, а підготовка та утримання забирає роки до участі в змаганнях... Співчуття Юлі і всім спортсменам, хто втратив сьогодні своїх вірних партнерів", - написав він на сторінці у Facebook.

