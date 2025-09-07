Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

Фото: BBC

Через масовану повітряну атаку армії РФ у Києві станом на 11:00 відомо про 20 постраждалих, сімох з них ушпиталено, загинуло дві людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"20 людей постраждали в столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них госпіталізувати, в тому числі вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі підтверджена загибель двох людей – молодої жінки та її двомісячного сина", - написав Кличко в телеграм-каналі.

За інформацією мера, пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває, там під завалами ще можуть бути люди.