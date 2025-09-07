Інтерфакс-Україна
Події
10:58 07.09.2025

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

1 хв читати
Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Генеральний штаб ЗС України підтвердив ураження низки важливих об'єктів на території держави-агресора, про що повідомив у Телеграм у неділю.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф", - сказано в повідомленні ГШ ЗСУ.

За інформацією Генштабу уражена ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

"Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї рф. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил рф. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються", - повідомив ГШ ЗСУ.

Окрім того, Генштаб підтвердив "успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області рф". Результати вогневого ураження уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 07.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

08:40 07.09.2025
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

07:16 07.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

10:55 06.09.2025
Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

07:34 06.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

00:36 06.09.2025
Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

16:16 05.09.2025
МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

15:05 05.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

08:19 05.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

08:07 05.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

До 7 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ у Сумській області, серед них – дитина – ОВА

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

Двоє загиблих та 17 поранених під час нічної атаки на Київ підтверджено, по інших інформація уточнюється – КМВА

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА