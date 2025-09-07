Інтерфакс-Україна
Події
10:23 07.09.2025

Зеленський: розраховуємо на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна розраховує на реалізацію всіх домовленостей із посилення ППО, зявив президент України Володимир Зеленський в офіційному телеграм-каналі у неділю, реагуючи на наслідки нічної атаки ворога.

"З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі", - написав Зеленський у Телеграм.

"У Києві руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - перелічив втрати президент.

"Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів", - заявив Зеленський.

Теги: #атака_рф #зеленський #наслідки

