Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 170 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.