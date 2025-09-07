Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

Масована нічна атака російських БпЛА призвела до пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків у Одесі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки", - написав Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/11209