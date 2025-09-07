Інтерфакс-Україна
Події
05:52 07.09.2025

Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

1 хв читати

Масована нічна атака російських БпЛА призвела до пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків у Одесі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки", - написав Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/11209

Теги: #одеса #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 07.09.2025
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

06:57 07.09.2025
Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

06:37 07.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

05:24 07.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

05:05 07.09.2025
Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

07:19 04.09.2025
В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

12:46 03.09.2025
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

17:18 26.08.2025
Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

15:37 26.08.2025
Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

ВАЖЛИВЕ

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

ОСТАННЄ

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА