Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА

Восьмеро цивільних отримали травми внаслідок атаки ворожих дронів в Києві, повідомляє начальник столичної МВА Тимур Ткаченко в Телеграм.

"Наразі знаємо, що 8 киян отримали травмування внаслідок атаки. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях в Святошинському та Дарницькому районі працюють рятувальники", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

"Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі. Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок", - додав Ткаченко.

