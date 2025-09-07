05:05 07.09.2025
Попередньо 8 постраждалих внаслідок атаки БпЛА в двох районах Києва – КМВА
Восьмеро цивільних отримали травми внаслідок атаки ворожих дронів в Києві, повідомляє начальник столичної МВА Тимур Ткаченко в Телеграм.
"Наразі знаємо, що 8 киян отримали травмування внаслідок атаки. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях в Святошинському та Дарницькому районі працюють рятувальники", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.
"Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі. Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок", - додав Ткаченко.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1711