Інтерфакс-Україна
Події
00:40 07.09.2025

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

1 хв читати

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Заява прозвучала на зустрічі з підприємцями Закарпаття у п'ятницю, про що Свириденко написала у власному телеграм-каналі.

На думку очільниці уряду відповідний законопроект полегшить українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами. 

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", - зазначила Свириденко.

Також на зустрічі говорили про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Серед яких: для підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн; для активного розвитку індустріальних парів, держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури; програма "5-7-9" дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн; гранти на розвиток переробної промисловості – до 8 млн грн на обладнання.

"Розширюємо дію програм часткової компенсації вартості української техніки – 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати", – повідомила Свириденко.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/414

Теги: #акти #скасування #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 06.09.2025
"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

19:09 05.09.2025
Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

18:45 05.09.2025
Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

13:03 04.09.2025
Рада не підтримала створення реєстру актів місцевого самоврядування, що є умовою Ukraine Facility

Рада не підтримала створення реєстру актів місцевого самоврядування, що є умовою Ukraine Facility

11:46 04.09.2025
Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

09:14 04.09.2025
Кабмін провів присвячене медичним питанням засідання уряду

Кабмін провів присвячене медичним питанням засідання уряду

01:56 03.09.2025
Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

20:55 01.09.2025
Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

ВАЖЛИВЕ

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА