23:59 06.09.2025

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до 15 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі зросла до 15, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 23:11 суботи.

"15 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 4 людини госпіталізовані, ще 11 - лікуються амбулаторно. Медики надають всю необхідну допомогу кожному", - написав Федоров у Телеграм.

