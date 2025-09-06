Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Одна людина загинула, є поранені, серед яких – 9-річна дитина внаслідок атаки по Путивльській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм в суботу.

"Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Всі обставини уточнюються", - написав Григоров.

