23:24 06.09.2025

Одна людина загинула внаслідок атаки ворога у Сумській області - ОВА

Одна людина загинула, є поранені, серед яких – 9-річна дитина внаслідок атаки по Путивльській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм в суботу.

"Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Всі обставини уточнюються", - написав Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/638

Теги: #сумська #жертви #атака

