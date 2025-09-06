Інтерфакс-Україна
09:41 06.09.2025

Консультації урядів України і Словаччини відбудуться найближчим часом

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомила пресслужба українського уряду.

"Ми … домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудуться в Словаччині", — наголосила Свириденко.

Сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проектів. У цьому контексті прем’єр-міністри привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває нові можливості для розвитку пасажирських сполучень із низкою європейських столиць.

"Прем’єр-міністр України подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

