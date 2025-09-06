Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони в ніч на суботу знешкодили 68 ворожих БпЛА з 91, що атакували Україну, зафіксовано влучання 18-ти ударних БпЛА на 8 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомлені.

Загалом, в ніч на 6 вересня (із 18.00 5 вересня) противник атакував 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Разом з тим, декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває, додали в повітряному командуванні.