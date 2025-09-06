Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

Російський обстріл спричинив загибель трьох мешканців Дніпропетровщини, ще постраждала одна людина та пошкоджені три приватні будинки і авто "швидкої", повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - написав він в телеграмі.

Лисак також зазначив, що ворог обстрілював два райони області. Зокрема, по Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади.

По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах. Постраждав 40-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно. Виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".