Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 476 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці, а 334 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Запасне, Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя, а 135 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та господарчих споруд.

Мирні жителі не постраждали, додав глава ОВА.