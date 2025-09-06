6 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1291 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1291 RUSSIAN AGRESSION

6 вересня відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, День боротьби з прокрастинацією, Всесвітній день куликів, Всесвітній день бороди, Міжнародний день бекону, Міжнародний день стерв’ятника.

У США - День кавового морозива і День читання книги.

День міста Суми.

Православна церква - Чудо архангела Михаїла; святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним.

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг

Встановлений Кабінетом Міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади.

Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації.

ЦНАПи стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.

День міста Суми

Щороку сум’яни святкують у першу суботу вересня День міста, яке було засноване в 1655 році.

День боротьби з прокрастинацією

Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.

Всесвітній день куликів

Кожного року 6 вересня природоохоронці, орнітологи, волонтери та всі небайдужі до дикої природи відзначають Всесвітній день куликів. Цей день присвячений птахам узбережжя — куликам, які є важливим індикатором стану довкілля і знаходяться під загрозою зникнення по всьому світу.

День кавового морозива

6 вересня у США День кавового морозива. Це американська традиція відзначати День кавового морозива, однак, поціновувачі кави й морозива отримують неабияку насолоду від цієї події. День кавового морозива дарує нам насолоду поласувати десертом, наповненим насиченим ароматом кави.

День читання книги

Хоча започаткування Національного дня читання вважають заснованим у Сполучених Штатах Америки, деякі аспекти історії його виникнення залишаються оповитими таємницею. Популярність таких подій часто виходить за межі державних кордонів і поширюється світом. Світом, що любить читати. Світом, що відчуває брак часу для читання. Усі календарні події протягом року, що привячені книгам та читанню, мають шалену підтримку у суспільстві. Тож сьогоднішній день є ідеальним шансом виділити невелике вікно часу для того, щоб надолужити пропущене в наших списках літератури.

Всесвітній день бороди

Перша субота вересня є особливою для всіх бороданів, адже саме в цей день відзначається Міжнародний день бороди.

Точне походження свята невідоме, але є деякі докази того, що данські вікінги мали особливий день, присвячений прославленню бороди ще у 800 році нашої ери. День не мав визначеної дати, його могли відзначати десятки разів на рік.

За твердженнями психологів, більшість відомих та видатних чоловіків мали великий успіх через свою зовнішність, зокрема через наявність у них бороди. Вона робить представника сильної статі більш брутальним, мужнім та сприяє зростанню поваги з боку інших людей. Бородані завжди відрізнялися та будуть відрізнятися з-поміж натовпу.

Рекорд з найдовшої бороди в світі належить Гансу Лангсету, який емігрував до США з Норвегії. За даними Книги рекордів Гіннеса, на момент його смерті в 1927 році довжина бороди Лангсета сягала 17 футів 6 дюймів, а це більше ніж 5 метрів!

Борода була частиною уніформи прусських солдатів в XVII столітті. Протягом XVII століття бороди так поважали, що вони були обов’язковою частиною форми прусської армії.

Міжнародний день бекону

Міжнародний день бекону відмічається щороку у першу суботу вересня перед національним святом США, Днем праці. Це найулюбленіше неофіційне свято людей, які не уявляють свій раціон без апетитного делікатесу.

Міжнародний день стерв’ятника

Традиційно у першу суботу вересня весь світ відмічає День стерв’ятника. Заснували подію англійський та південноафриканський фонди збереження дикої природи, об’єднавши зусилля для захисту грифів, яким загрожує глобальне зникнення.

Цього дня народилися:

1863 - Український математик Дмитро Граве;

1897 - Український прозаїк, драматург Іван Микитенко;

1924 - Український історик Михайло Брайчевський.

Ще в цей день:

1939 - Третій Рейх окуповує Краків;

1952 - У Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1989 - Через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 - Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби";

2022 - Починається контрнаступ України в Харківській області;

2022 - Ліз Трасс стає прем'єр-міністеркою Великої Британії (з 6 вересня до 25 жовтня 2022р.).

Церковне свято:

Чудо архистратига Михаїла сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело. Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок. Архип молився архистратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги архистратига Михаїла для всіх вірян.

Іменини: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.