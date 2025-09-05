Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

Множинні поранення отримав підліток, який підірвався на російській міні у Дніпровському районі Херсону, повідомив у п'ятницю ввечері голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, його стан оцінюють як середньої тяжкості.