Інтерфакс-Україна
Події
19:42 05.09.2025

Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

1 хв читати
Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

Множинні поранення отримав підліток, який підірвався на російській міні у Дніпровському районі Херсону, повідомив у п'ятницю ввечері голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 05.09.2025
Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

19:38 04.09.2025
Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

07:33 04.09.2025
Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

17:32 03.09.2025
У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

15:09 03.09.2025
У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

У Нікополі від артобстрілу загинув чоловік – ОВА

09:47 03.09.2025
Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

08:53 02.09.2025
Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

07:05 02.09.2025
Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

14:17 01.09.2025
Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

11:21 01.09.2025
Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

ВАЖЛИВЕ

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

ОСТАННЄ

Розвідники провели спецоперацію з евакуації чотирьох українських військових з ТОТ

Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

Сибіга обговорив із новим очільником МЗС Нідерландів санкції проти РФ та гарантії безпеки для України

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

Сійярто: Угорщина не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору"

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА