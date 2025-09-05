Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пропонує організувати у понеділок, 20 жовтня, четверте засідання комісії на рівні урядів Україна-Словаччина.

"Шановний пане президенте, я хочу сказати, що хорошим знаком для прогресу між нашими українсько-словацькими взаєминами буде добре, якщо нам вдасться організувати четверте засідання міжурядової комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької Республіки", - сказав Фіцо під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

За його словами, команда Словаччини вже готує порядок денний.