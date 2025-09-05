Інтерфакс-Україна
18:07 05.09.2025

Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді змістовною і відзначив, що під час неї сторони обговорили принципові як для України, так і для Словаччини теми, згадавши, зокрема, питання гарантування безпеки України та постачань енергоресурсів з РФ.

"Поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", - написав Зеленський в Телеграм за підсумсками зустрічі.

Він наголосив, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз і зазначив, що це "дуже вагомо". "Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - сказав Зеленський.

