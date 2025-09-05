Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Ужгороді провів зустріч із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, під час якої, зокрема, обговорив подальше зміцнення двостороннього співробітництва в галузі оборони.

"Ми провели глибоку дискусію щодо подальшого зміцнення нашого двостороннього співробітництва, зокрема в галузі оборони. Ми говорили про інвестиції в українське обладнання та спільне виробництво. Наші оборонні галузі є одними з найсильніших в Європі, тому спільна робота може змінити ситуацію та зміцнити європейську безпеку", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

Він подякував народові Швеції за 19 пакетів оборонної допомоги та іншу значну допомогу Україні, включаючи EUR 67 млн бюджетної підтримки через програму ЄС Ukraine Facility program (Фонд для України".

Сибіга зазначив, що Швеція також передала Україні три потужні газові турбіни вартістю EUR 95 млн.

"(Це) допоможе нам диверсифікувати виробництво енергії. Це надзвичайно важливо напередодні зими. Швеція є лідером у зміцненні енергетичної безпеки України через Фонд енергетичної підтримки України", - додав міністр.

Також сторони обговорили мирні зусилля, реалістичні шляхи досягнення миру та надійні гарантії безпеки для України, включаючи вступ до ЄС як одну з таких гарантій безпеки.

"Швеція є нашим історичним партнером і союзником, разом з усіма країнами Північної Європи та Балтії. Нас пов'язують історія, сучасні виклики та спільне майбутнє в трансатлантичній спільноті", - підсумував Сибіга.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський в Ужгороді обговорив із міністром закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард спільні оборонні проєкти та потреби українських воїнів. Окрім того, співбесідники обговорили продовження допомоги Україні, підготовку нового оборонного пакета, ініціативу PURL, захист українського неба, інвестиції в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів.

Зеленський подякував Швеції за допомогу від самого початку повномасштабного російського вторгнення.