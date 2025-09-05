Інтерфакс-Україна
Події
17:33 05.09.2025

Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

2 хв читати
Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Ужгороді провів зустріч із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, під час якої, зокрема, обговорив подальше зміцнення двостороннього співробітництва в галузі оборони.

"Ми провели глибоку дискусію щодо подальшого зміцнення нашого двостороннього співробітництва, зокрема в галузі оборони. Ми говорили про інвестиції в українське обладнання та спільне виробництво. Наші оборонні галузі є одними з найсильніших в Європі, тому спільна робота може змінити ситуацію та зміцнити європейську безпеку", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

Він подякував народові Швеції за 19 пакетів оборонної допомоги та іншу значну допомогу Україні, включаючи EUR 67 млн бюджетної підтримки через програму ЄС Ukraine Facility program (Фонд для України".

Сибіга зазначив, що Швеція також передала Україні три потужні газові турбіни вартістю EUR 95 млн.

"(Це) допоможе нам диверсифікувати виробництво енергії. Це надзвичайно важливо напередодні зими. Швеція є лідером у зміцненні енергетичної безпеки України через Фонд енергетичної підтримки України", - додав міністр.

Також сторони обговорили мирні зусилля, реалістичні шляхи досягнення миру та надійні гарантії безпеки для України, включаючи вступ до ЄС як одну з таких гарантій безпеки.

"Швеція є нашим історичним партнером і союзником, разом з усіма країнами Північної Європи та Балтії. Нас пов'язують історія, сучасні виклики та спільне майбутнє в трансатлантичній спільноті", - підсумував Сибіга.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський в Ужгороді обговорив із міністром закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард спільні оборонні проєкти та потреби українських воїнів. Окрім того, співбесідники обговорили продовження допомоги Україні, підготовку нового оборонного пакета, ініціативу PURL, захист українського неба, інвестиції в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів.

Зеленський подякував Швеції за допомогу від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #стенергард #зустріч #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 05.09.2025
Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

16:03 05.09.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

15:30 05.09.2025
Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

15:26 05.09.2025
МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

10:10 05.09.2025
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

22:00 04.09.2025
Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

19:45 04.09.2025
Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

15:14 04.09.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

ВАЖЛИВЕ

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

ОСТАННЄ

Сійярто: Угорщина не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору"

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 – 1-й віцепрем’єр

Мартін Єґер лишає посаду посла Німеччини в Україні

Справа нафтопродуктів Курченка: ВАКС затвердив угоду з бізнесменом Тищенком

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

Руслан Кандибор звільнений з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

В Україні створено Національну асоціацію лобістів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА