Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Масштабна пожежа спалахнула в Дніпрі на складах колишнього комбайнового заводу, змінено маршрути громадського транспорту, працюють рятувальники ДСНС, повідомляють місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі, у промисловій зоні Правого берега, зафіксовано масштабну пожежу на території складу, що знаходиться в межах комбайнового заводу. За словами очевидців, спалах супроводжувався швидким поширенням вогню та виділенням великої кількості густого чорного диму, який швидко поширився повітряними масами, накривши значну частину неба над містом", - передає видання "Відомо".

За даними видання, попередньо встановлено, що пожежа охопила складські площі, де зберігалися промислові матеріали та обладнання. Точна номенклатура і характеристики товарів і техніки, що знаходилися всередині, поки що не розголошуються - вже йде перевірка документації та опитування працівників підприємства. Представники заводу утримуються від коментарів до завершення первинних слідчих дій.

Інформація щодо постраждалих на момент публікації відсутня. Медичні бригади перебувають у режимі очікування поблизу, готові за необхідності надати допомогу. На місці чергують також співробітники поліції.

Через пожежу на складі комбайнового заводу перекрили вул. Академіка Белелюбського, змінено рух автобуса №9 та трамвая №19.

Як передає "Суспільне", за словами місцевих жителів, перед загорянням було чутно потужний вибух. Після цього будівлю швидко охопив вогонь, густий дим видно з різних районів міста.

Офіційна інформація від міської влади та ДСНС очікується найближчим часом.