Інтерфакс-Україна
Події
16:57 05.09.2025

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

1 хв читати
Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Масштабна пожежа спалахнула в Дніпрі на складах колишнього комбайнового заводу, змінено маршрути громадського транспорту, працюють рятувальники ДСНС, повідомляють місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі, у промисловій зоні Правого берега, зафіксовано масштабну пожежу на території складу, що знаходиться в межах комбайнового заводу. За словами очевидців, спалах супроводжувався швидким поширенням вогню та виділенням великої кількості густого чорного диму, який швидко поширився повітряними масами, накривши значну частину неба над містом", - передає видання "Відомо".

За даними видання, попередньо встановлено, що пожежа охопила складські площі, де зберігалися промислові матеріали та обладнання. Точна номенклатура і характеристики товарів і техніки, що знаходилися всередині, поки що не розголошуються - вже йде перевірка документації та опитування працівників підприємства. Представники заводу утримуються від коментарів до завершення первинних слідчих дій.

Інформація щодо постраждалих на момент публікації відсутня. Медичні бригади перебувають у режимі очікування поблизу, готові за необхідності надати допомогу. На місці чергують також співробітники поліції.

Через пожежу на складі комбайнового заводу перекрили вул. Академіка Белелюбського, змінено рух автобуса №9 та трамвая №19.

Як передає "Суспільне", за словами місцевих жителів, перед загорянням було чутно потужний вибух. Після цього будівлю швидко охопив вогонь, густий дим видно з різних районів міста.

Офіційна інформація від міської влади та ДСНС очікується найближчим часом.

Теги: #пожежа #дснс #дніпропетровськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 04.09.2025
В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

21:35 03.09.2025
Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

19:09 02.09.2025
Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

18:14 02.09.2025
Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

20:10 31.08.2025
Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА