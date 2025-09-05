МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про започаткування премії "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов у світі, перші лауреати премії будуть нагороджуватися вже у жовтні цього року, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Вдячний команді Українського інституту, яка підготувала до втілення цю ідею, яку я запропонував під час однієї з наших зустрічей. Це надзвичайно важливо – відзначати тих, хто любить, зберігає та просуває українську та кримськотатарську мови у світі та зробив значний внесок у цю справу", – наводить пресслужба МЗС висловлювання Сибіги у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що "Хвилю" вручатимуть викладачам, науковцям і культурним діячам, які зробили значний особистий внесок у викладання та популяризацію мов.

"Ця премія для нас є нагодою підкреслити значення української та кримськотатарської мов як невід’ємних складових культурної дипломатії України, які водночас служать просуванню національних інтересів у світі та зміцненню національної безпеки. Закликаємо номінувати дієвців до 10 вересня 2025 року. Більше деталей можна буде знайти на сторінках Українського інституту та МЗС", – зауважив міністр.

За словами Сибіги, урочиста церемонія нагородження перших лауреатів відбудеться вже на початку жовтня 2025 року.

Міністр повідомив, що номінантів на здобуття премії можуть висувати українські та іноземні культурні інституції, осередки вивчення, наукові центри, закордонні дипломатичні установи України, діаспорні організації та члени журі. Лауреати премії отримають грошові винагороди та нові можливості для роботи та промоції своєї діяльності за сприяння Українського інституту.

Премію присуджуватимуть за такі здобутки: створення навчальних і наукових праць з української або кримськотатарської мови як іноземної; започаткування чи розвиток осередків їх вивчення; значні досягнення у викладанні; організацію та проведення заходів, спрямованих на популяризацію мов у світі.