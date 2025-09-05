Інтерфакс-Україна
Події
15:26 05.09.2025

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

2 хв читати
МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про започаткування премії "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов у світі, перші лауреати премії будуть нагороджуватися вже у жовтні цього року, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Вдячний команді Українського інституту, яка підготувала до втілення цю ідею, яку я запропонував під час однієї з наших зустрічей. Це надзвичайно важливо – відзначати тих, хто любить, зберігає та просуває українську та кримськотатарську мови у світі та зробив значний внесок у цю справу", – наводить пресслужба МЗС висловлювання Сибіги у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що "Хвилю" вручатимуть викладачам, науковцям і культурним діячам, які зробили значний особистий внесок у викладання та популяризацію мов.

"Ця премія для нас є нагодою підкреслити значення української та кримськотатарської мов як невід’ємних складових культурної дипломатії України, які водночас служать просуванню національних інтересів у світі та зміцненню національної безпеки. Закликаємо номінувати дієвців до 10 вересня 2025 року. Більше деталей можна буде знайти на сторінках Українського інституту та МЗС", – зауважив міністр.

За словами Сибіги, урочиста церемонія нагородження перших лауреатів відбудеться вже на початку жовтня 2025 року.

Міністр повідомив, що номінантів на здобуття премії можуть висувати українські та іноземні культурні інституції, осередки вивчення, наукові центри, закордонні дипломатичні установи України, діаспорні організації та члени журі. Лауреати премії отримають грошові винагороди та нові можливості для роботи та промоції своєї діяльності за сприяння Українського інституту.

Премію присуджуватимуть за такі здобутки: створення навчальних і наукових праць з української або кримськотатарської мови як іноземної; започаткування чи розвиток осередків їх вивчення; значні досягнення у викладанні; організацію та проведення заходів, спрямованих на популяризацію мов у світі.

Теги: #хвиля_dalğa #премія #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

18:26 03.09.2025
Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

18:20 02.09.2025
Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

13:10 01.09.2025
Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

11:25 01.09.2025
Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

15:21 30.08.2025
Сибіга закликав європейських колег до повної дипломатичної мобілізації і реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

Сибіга закликав європейських колег до повної дипломатичної мобілізації і реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

15:04 30.08.2025
Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

13:36 28.08.2025
Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

12:00 28.08.2025
Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

09:10 28.08.2025
Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

Футбольний Матч Легенд збере кошти для благодійних організацій, зокрема для УЧХ

Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів

Голова ВАКС: Сумніваюся, що за нас суспільство вийшло б із картонками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА